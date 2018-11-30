Суд отменил повышение пошлин на российские удобрения

Суд решил не увеличивать антидемпинговые пошлины на удобрения с РФ

Шестой апелляционный административный суд признал недействительным решение об увеличении антидемпинговых пошлин на удобрения из России, которое было принято по требованию предприятий Азот Концерн Стирол и Северодонецкое объединение Азот, входящих в группу компаний Ostсhem Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинской Аграрной Рады.

"Мы с самого начала говорили о том, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений не только незаконно, но и бессмысленно, потому что нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской", - отметил заместитель председателя совета Михаил Соколов.

Поэтому украинские аграрии страдают от крайне высоких цен. По данным ВАР, сейчас цены на удобрения в Украине одни из самых высоких в мире и превышают цены на них в конкурирующих россиян на 20-50%.

В ВАР напомнили, что предприятия группы Ostchem в суде требовали от Минэкономразвития провести повторный расчет и увеличить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения с РФ, которые были установлены на уровне от 4,19% до 31,84% для разных производителей.

В мае 2018 году против всех российских поставщиков минеральных удобрений СНБО ввел санкции, за исключением предприятия Минеральные удобрения (Россошь), принадлежащего Аркадию Ротенбергу.

В ВАР отметили, что Ostchem так и не погасил задолженность перед украинскими аграриями за оплаченные еще в 2016-2017 годах, но не поставленные удобрения.