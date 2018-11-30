Суд отменил повышение пошлин на российские удобрения

Шестой апелляционный административный суд признал недействительным решение об увеличении антидемпинговых пошлин на удобрения из России, которое было принято по требованию предприятий Азот Концерн Стирол и Северодонецкое объединение Азот, входящих в группу компаний Ostсhem Дмитрия Фирташа.
Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинской Аграрной Рады.
"Мы с самого начала говорили о том, что введение запретительных пошлин и эмбарго на импорт российских азотных удобрений не только незаконно, но и бессмысленно, потому что нанесет непропорционально большие убытки украинской экономике, чем российской", - отметил заместитель председателя совета Михаил Соколов.
Поэтому украинские аграрии страдают от крайне высоких цен. По данным ВАР, сейчас цены на удобрения в Украине одни из самых высоких в мире и превышают цены на них в конкурирующих россиян на 20-50%.
В ВАР напомнили, что предприятия группы Ostchem в суде требовали от Минэкономразвития провести повторный расчет и увеличить антидемпинговые пошлины на азотные удобрения с РФ, которые были установлены на уровне от 4,19% до 31,84% для разных производителей.
В мае 2018 году против всех российских поставщиков минеральных удобрений СНБО ввел санкции, за исключением предприятия Минеральные удобрения (Россошь), принадлежащего Аркадию Ротенбергу.
В ВАР отметили, что Ostchem так и не погасил задолженность перед украинскими аграриями за оплаченные еще в 2016-2017 годах, но не поставленные удобрения.
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