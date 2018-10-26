Суд отменил многомиллионный штраф фармкомпании за "сговор на рынке"

Хозяйственный суд Киева отменил наложение Антимонопольным комитетом штрафа в размере 69,5 млн грн на фармацевтическую компанию Санофи-Авентис Украина за антиконкурентные согласованные действия.
Об этом сообщили в компании, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, суд признал неправомерным решение АМКУ по взаимодействию компании с дистрибьюторами в 2011 году.
Напомним, что в прошлом году АМКУ оштрафовал три компании за антиконкурентные согласованные действия суммарно почти на 140 млн грн, в том числе Санофи-Авентис Украина, единственного импортера лекарственных средств Sanofi.
Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) - французская фармацевтическая компания. Является одной из крупнейших мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже. Компания осуществляет свою деятельность в Украине уже более 20 лет.
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