Суд отменил многомиллионный штраф фармкомпании за "сговор на рынке"

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Суд отменил наложение штрафа на фармацевтического гиганта
Фото: Unsplash

Суд отменил наложение штрафа на фармацевтического гиганта

Хозяйственный суд Киева отменил наложение Антимонопольным комитетом штрафа в размере 69,5 млн грн на фармацевтическую компанию Санофи-Авентис Украина за антиконкурентные согласованные действия.

Об этом сообщили в компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, суд признал неправомерным решение АМКУ по взаимодействию компании с дистрибьюторами в 2011 году.

Напомним, что в прошлом году АМКУ оштрафовал три компании за антиконкурентные согласованные действия суммарно почти на 140 млн грн, в том числе Санофи-Авентис Украина, единственного импортера лекарственных средств Sanofi.

Sanofi (до лета 2011 года Sanofi-Aventis) - французская фармацевтическая компания. Является одной из крупнейших мировых фармацевтических корпораций. Sanofi-Aventis работает более чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже. Компания осуществляет свою деятельность в Украине уже более 20 лет.

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