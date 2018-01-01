Суд отменил арест имущества Проминвестбанка по иску компании Коломойского Сегодня, 16:03 77 Цей матеріал також доступний українською В Проминвестбанке заявили об отмене ареста имущества по иску компании Коломойского Фото: finbalance.com.ua

Киевский апелляционный суд 4 декабря удовлетворил жалобу Проминвестбанка и отменил постановление частного исполнителя от 20 сентября об открытии исполнительного производства о принудительном исполнении решения Апелляционного суда города Киева от 5 сентября по заявлению связанной с Игорем Коломойским компанией Приватофис.

Об этом сообщили в пресс-службе Проминвестбанка.

Отмечается, что 6 декабря этим же судом отменено постановление частного исполнителя и снят арест с имущества банка.

"Законные интересы Проминвестбанка по указанным делам восстановлены в полном объеме", – сказано в сообщении.

Напомним, что Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" ВЭБа, ВТБ и Сбербанка во исполнение решения Гаагского арбитража по "крымскому" иску экс-совладельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского.

Российский государственный Внешэкономбанк уже пригрозил Украине арбитражем за арест акций дочернего в стране Проминвестбанка.

17 сентября российские госбанки оспорили арест акций в Украине.

23 октября, стало известно, что Россия обжаловала компенсации украинским компаниям за крымские активы.

25 октября, суд признал неправомерным арест акций ПИБ по иску компаний Коломойского.