Суд отказался снять второй арест с Укртелекома

Фонду госимущества отказали в снятии второго ареста с Укртелекома

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) не смог через суд добиться снятия ареста с 92,8% акций Укртелекома, которыми владеет компания ЕСУ. Конечным бенефициаром последней является олигарх Ринат Ахметов.

Об этом свидетельствует решение суда в Едином государственном реестре, сообщает Finbalance.

"26 апреля Хозсуд г.Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к Укрэксимбанку, Укртелекому, ЕСУ о снятии ареста", - отмечает издание.

В частности, в решении суд ссылается на то, что "законодательство не предусматривает такого способа защиты нарушенного права, как представление отдельного иска об отмене меры обеспечения иска, наложенного судом по другому делу".

Арест был наложен 2 июня 2017 в рамках другого судебного спора - по иску государственного Укрэксимбанка в ЕСУ о взыскании 2,8 млрд грн долга по непогашенным облигациям.

Свой иск о снятии ареста Фонд госимущества мотивировал ограничением его права на распоряжение акциями Укртелеком, которое он получил на основании решений судов о возврате оператора в госсобственность.

ФГИ обращался к Укрэксимбанку с предложением списать акции Укртелекома со счета ЕСУ. Однако банк отказался это делать, ссылаясь на упомянутый арест.

Ранее в конце апреля 2018 Печерский райсуд Киева согласился с просьбой снять арест с акций Укртелекома, который был наложен в октябре 2017 года в рамках дела о приватизации по заниженной вартистю.У Фонде госимущества заявляли о возможности повторной продажи Укртелекома в случае возвращения его в госсобственность.

Укртелеком - монополист фиксированной связи. Также компания является крупнейшим в стране интернет-провайдером.

Напомним, в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.

19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,8% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

В свою очередь, глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

Кроме того, 14 ноября Высший хозяйственный суд признал законным арест 92,8% акций Укртелекома по иску Государственного экспортно-импортного банка (Укрэксимбанк).

22 декабря ФГИ обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат Укртелекома в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева 12 декабря 2017 года отклонил апелляционную жалобу компании ЕСУ на решение суда нижестоящей инстанции, принятое по иску Фонда госимущества, о расторжении заключенного в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договора купли-продажи 92,7% Укртелекома.

Отметим, что народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Кроме того, в конце февраля 2018-го Высший хозяйственный суд отказал ФГИ в арестевсего имущества Укртелекома.

Позже стало известно, что 5 апреля Печерский районный суд снял арест с 92,8% акций Укртелекома по иску ФГИ.