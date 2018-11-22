Суд отказался разорвать договор о продаже Укртелекома Ахметову

Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества (ФГИ) в иске к компании ЕСУ о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,79% акций Укртелекома и взыскании 2,2 млрд грн.
Об этом свидетельствует решение суда от 7 ноября в базе судебных решений, передает Интерфакс-Украина.
Согласно ему, суд также отказал во встречном иске ЕСУ к Фонду госимущества "о признании прекращенным обязательства по договору невозможностью его выполнения".
В 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компании ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC.
Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн. СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера.
Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.
В 2015 году Укртелеком взял на себя обязательство выкупить у двух госбанков (Ощадбанка и Укрэксимбанка) облигации своей материнской компании ЕСУ ("дочка" СКМ) на сумму 2 млрд грн.
Но телекомоператору так и не удалось продать свой мобильный актив - Тримоб, поэтому у компании не было денег на покрытие облигаций.
Сроки выплаты долга истекли еще в середине марта прошлого года.
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