Суд отказал Минобороны взыскать 3 млн грн с Трейд Коммодити

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу Министерства обороны о взыскании 3,1 млн грн с компании Трейд Коммодити, которая осуществляла поставки топлива министерству.

Об этом свидетельствует решение суда за 12 апреля.

"Кассационную жалобу Министерства обороны Украины оставить без удовлетворения", – говорится в решении суда.

Суд решил, что компания выполнила условия договора с министерством и своевременно провела поставку топлива. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что в прошлом году главный военный прокурор Анатолий Матиос просил взыскать с Трейд Коммодити 2,5 млн грн пени и 560,6 тыс. грн штрафа за несвоевременные поставки топлива.

Днепропетровские суды не удовлетворили эти иски, и Минобороны подало кассационную жалобу.

Ранее сообщалось, что компанию Трейд Коммодити заподозрили в причастности к коррупционной схеме при закупки топлива для Министерства обороны, в результате которой государство потеряло более 149 млн грн.

В марте 2018 года Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование миллионного хищения Минобороны и открыло подозреваемым лицам и их защитникам материалы досудебного расследования для ознакомления.