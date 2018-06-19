Суд отказал крупнейшему в Украине табачному дистрибьютору в отмене многомиллионного штрафа

Решение АМКУ против Тедис Украина оставлено в силе

Верховный Суд отказал дистрибуционной компании Тедис Украина в удовлетворении иска о признании недействительным решения Антимонопольного комитета (АМКУ) о наложении на компанию 431 млн гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщил председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев на своей Facebook-странице.

"Решение АМКУ от 16 декабря 2016 года оставлено в силе, за исключением небольшого уточнения относительно способа выполнения обязательства по установлению прозрачного механизма ценообразования", - написал Терентьев.

Тедис Украина является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке составляет более 99%.

Компания была создана в 2011 году как Торговая компания Мегаполис-Украина, в мае 2016 года была переименована в Тедис Украина. Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что 31 марта 2017 года более тысячи оперативников из разных силовых ведомств проводили следственные действия в отношении компании-дистрибьютора табачных изделий Тедис-Украина.

Также 31 марта стало известно, что с самого утра сотрудники ГПУ проводят обыск в Антимонопольном комитете Украины.

По словам сотрудницы АМКУ Светланы Панаиотиди, следственные действия проводятся по делу компании Тедис и по санкции Печерского райсуда Киева.

Генеральная прокуратура обвиняет Антимонопольный комитет в содействии монопольному положению Тедис Украина на рынке дистрибуции табачных изделий.

12 апреля стало известно, что Печерский районный суд наложил арест на корпоративные права и средства на счете дистрибуционной компании Тедис Украина в Приватбанке.

24 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что Тедис Украина уплатила 300 млн гривен наложенного АМКУ штрафа.

В мае украинский табачный монополист проиграл суд об отмене штрафа на полмиллиарда.

В январе 2018 года АМКУ оштрафовал компанию Тедис Украина на 82,6 тыс. грн.

6 февреля АМКУ возбудил дело против компании по признакам антиконкурентных согласованных действий с табачными производителями. Позже Апелляционный хозяйственный суд Киева отказал дистрибутору табачной продукции в удовлетворении иска об отмене штрафа в размере 431 млн грн.