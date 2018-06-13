Суд отказал Киевскому метрополитену в отмене выплаты исполнительного сбора по делу о поставке вагонов

Исполнительный сбор взыскивается с Киевского метрополитена по делу с Укррослизингом

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказался отменить выплату коммунальным предприятием (КП) Киевский метрополитен 166 млн грн исполнительного сбора по делу компании Укррослизинг.

Об этом говорится в постановлении суда от 24 мая, передают Українськi Новини.

Речь идет о выплате задолженностей, заявленных компанией Укррослизинг за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.

Метрополитен подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Киева от 2 апреля, согласно которому суд обязал КП выплатить судебный и исполнительный сбор в полном объеме.

Заявитель указал, что существует вероятность двойного взыскания исполнительного сбора. Также отмечается, что в 2009 году Киевсовет заключил с Укррослизингом договор на покупку 100 вагонов для Киевского метрополитена. Согласно этой договоренности, метрополитен получил за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года 100 вагонов. Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны так и не была выплачена в полном объеме.

Напомним, в апреле Высший хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие Киевский метрополитен выплатить 1,9 млрд грн, заявленных компанией Укррослизинг, из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.