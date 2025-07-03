Странная победа. Европейская компания должна доплатить Газпрому за газ, но денег он может и не получить

Стокгольмский арбитраж вынес частичное решение в пользу Газпрома в иске против польской Orlen (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Польская нефтяная и газовая компания Orlen может получить счет на сумму $290 млн после того, как арбитражный суд постановил, что российский Газпром имел право ретроактивно взимать более высокие цены за поставки газа в Польшу.

Об этом пишет Reuters.

Orlen, которая в 2022 году поглотила польского газового монополиста PGNiG, ведет несколько судебных споров с Газпромом в арбитражном суде в Стокгольме относительно цен, которые Польша платила за российский газ с 2017 по 2022 год.

По подсчетам Reuters, Газпром ведет многочисленные судебные дела, общая сумма исков европейских компаний к которому составляет не менее 17 млрд евро ($20,05 млрд).

Арбитражное решение от 1 июля повышает цены на газ по контракту между PGNiG и Газпромом на период с 2018 года до следующего потенциального изменения цен в 2020 и 2021 годах, что, по оценкам Orlen, может стоить компании $290 миллионов долларов, сообщила компания.

В решении не указаны условия соглашения между компаниями и не назначено никакой компенсации для Газпрома, оставив компаниям право договориться об условиях сделки, отметила Orlen, добавив, что она не может осуществлять никаких платежей Газпрому в соответствии с действующими нормативными актами.

«Orlen действует в соответствии с законом и придерживается действующих санкций, которые пока не позволяют ей осуществлять любые платежи в соответствии с решением суда», — отметила компания.

На следующем этапе трибунал вынесет решение по претензиям обеих сторон по ценам в 2021 и 2022 годах, а также по претензиям, связанным с прекращением поставок Газпромом в Польшу в 2022 году, сообщила Orlen.

Как сообщалось, группа Нафтогаз направляет платежное требование к российскому газовому монополисту Газпрому о взыскании $1,37 млрд в соответствии с Окончательным решением международного арбитража в Цюрихе, полученного компанией 20 июня 2025 года.

Эта сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, При этом в случае отказа Газпрома выполнить решение добровольно, Нафтогаз начнет реализацию стратегии принудительного взыскания активов российской компании.

Также параллельно Нафтогаз продолжает процесс принудительного исполнения другого арбитражного решения — о выплате РФ $5 млрд компенсации за незаконную экспроприацию активов в Крыму в 2014 году.