Суд Лондона отменил ключевые соглашения Нафтогаза с Коломойским

26 апреля Лондонский международный арбитражный суд (London Court of International Arbitration) отменил действие ключевых положений между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского относительно корпоративного управления Укрнафты.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

По данным НАКа, эти положения являются такими, что не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины.

В частности, не подлежит выполнению часть статьи 9 Акционерного соглашения, которая, кроме прочего, предусматривает, что 6 членов Наблюдательного совета Укрнафты избираются из числа кандидатов, предложенных Нафтогазом, а Председатель правления Укрнафты и другие 5 членов Наблюдательного совета Укрнафты - из числа кандидатов, предложенных компаниями Коломойского, которые являются миноритарными акционерами Укрнафты. Статья 9 также предусматривает, что персональный состав Правления Укрнафты должен утверждаться Наблюдательным советом Укрнафты по предложению Председателя правления.

При этом Трибунал постановил, что в целом Акционерное соглашение является действительным, хотя ключевые его положения относительно корпоративного управления Укрнафты являются такими, что не подлежат выполнению.

Напомним, что в январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Согласно документу, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а шесть из 11 членов НС и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии восьми из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. В марте 2015 года после внесения изменений в этот закон кворум для заседаний НС был уменьшен до простого большинства голосов.

В июне 2015 года миноритарии Укрнафты подали иск в Лондонский арбитраж с требованием обязать Нафтогаз придерживаться условий акционерного соглашения, даже не смотря на ограничение прав НАК, как контролирующего акционера, по сравнению с предусмотренными действующим законодательством правами.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).