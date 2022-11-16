Лужниковская группа. Суд арестовал пять облэнерго, подконтрольных российским олигархам — Схемы 16 ноября, 21:51 Лужниковская группа (Фото:Радио Свобода)

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора и арестовал контрольные пакеты акций предприятий критической энергетической инфраструктуры.

В частности, речь идет о Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Черновцыоблэнерго. Они находятся под контролем россиян Евгения Гинера, Александра Бабакова и Михаила Воеводина, сообщают Схемы.

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Копия соответствующего решения, принятого 11 ноября, оказалась в распоряжении журналистов. В ней говорится, что аресту подлежат 99,9% акций Херсоноблэнерго, 72,9% акций Кировоградоблэнерго, 95,5% акций Житомироблэнерго, 93,2% акций Ровнооблэнерго и 96,8% акций Черновцыоблэнерго. Они находятся в собственности группы VS Energy, которую, согласно информации СМИ и следствия, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Издание объясняет, что следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование по нескольким обвинениям. Среди них — присвоение имущества и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц. При этом следствие считает, что за такими действиями стоит организованная преступная организация Лужники, представленная финансово промышленной группой VS Energy.

«В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины, начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации», — отметил в ходатайстве прокурор Роман Тулин.

Среди этих граждан — олигарх, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, политик, депутат Государственной думы России и совладелец ЦСКА Александр Бабаков, а также Михаил Воеводин, который, по данным следствия, является «вором в законе» по прозвищу Миша Лужнецкий.

Следствие считает, что Бабаков обеспечивал лоббирование интересов преступной группы, Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию деятельности группы, а Воеводин «организовывал силовое сопровождение» процессов завладения активами. В судебных материалах отмечается, что организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy длительное время предпринимали и продолжают осуществлять системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной, а также коллаборационной деятельности.