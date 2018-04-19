Суд арестовал бизнес-центр Dragon Capital в Киеве

Печерский районный суд Киева принял решение наложить арест на принадлежащий инвестиционной компании Dragon Capital бизнес-центр в центре Киева.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Историческое здание по ул. Большая Васильковская, 98 в Киеве занимает общую площадь в 10,5 тыс. кв. м.

Согласно данным Единого госреестра судебных решений, соответствующее решение суд принял 6 апреля 2018 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства, возбужденного в ноябре прошлого года, против Ирпинь-Будпроект-Плюс. Арест предусматривает запрет на отчуждение объекта.

Владельцами компании выступают Драгон Капитал Инвестментс Лимитед и Драгон Капитал Холдинг Лимитед, конечным бенефициаром – гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала, свидетельствуют данные Единого госреестра по состоянию на 19 апреля 2018 года

Как следует из данных реестра, новый руководитель в Ирпинь-Будпроект-Плюс Александ Фощан был назначен 26 января 2018 года. Антимонопольный комитет Украины сообщил о предоставлении Dragon Capital Investments Limited разрешения на покупку предприятия 19 января.

В решении суда, в рамках уголовного производства расследуется злоупотребление служебным положением должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры КГГА и незаконная выдача разрешительных документов, повлекших тяжелые последствия, а также подделка документов и их использование по предварительному сговору должностными лицами Ирпинь-Будпроект-Плюс.

В документе отмечается, что здание БЦ является памятником культурного наследия (жилой дом 1908-1910 гг. постройки) и в соответствии с информацией Министерства культуры Украины компания имела только историко-градостроительное обоснование реабилитации здания-памятника архитектуры местного значения.

При этом КГГА в 2009 году дала разрешение Ирпинь-Будпроект-Плюс на проектирование и реконструкцию здания со строительством офисного комплекса с подземным паркингом.

"Владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции", - говорится в решении суда.

Кроме того, по данным ГПУ, компания не уплатила в городской бюджет паевое участие в размере 4,4 млн грн.

Ирпинь-Будпроект-Плюс зарегистрировано в 2007 году. Собственниками предприятия, согласно госреестру, по состоянию на 19 января 2018 года являлись кипрская Akkeron Management Limited и британская Golden Bond Limited и Evis LTD (Белиз), а конечными бенефициарами указаны Ангелос Пафитис, Михаил Постоловский и Дмитрий Еринов.

Согласно балансу, к концу 2016 года его основные средства составляли 92,45 млн грн, суммарные активы – 106,64 млн грн.

Уставный капитал Ирпинь-Будпроект-Плюс в 2016 году вырос с 0,05 млн грн до 144,05 млн грн, в том же году были погашены краткосрочные кредиты банков на 46 млн грн, а в целом текущие обязательства сократились со 101,9 млн грн до 24 тыс. грн. Данные за 2017 год пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Dragon Capital купила два бизнес-центра в Киеве, а также приобрела два логистических комплекса под Киевом.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.

Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний Dragon Capital, основанную в 2000 году и являющуюся одной из крупнейших на инвестрынке Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

В конце 2017 года сообщалось, что Dragon Capital совместно с ко-инвесторами, среди которых - Goldman Sachs, Джордж Сорос, OPIC, планирует в 2018 году обеспечить приток в Украину до $300 млн инвестиций. В 2017 году приблизительный объем инвестиций Dragon Capital в Украине в $100-150 млн.