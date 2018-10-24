Строительство Воздушного экспресса в Борисполь вышло на финишную прямую

Скоростная электричка в аэропорт Борисполь начнет ходить до конца года

Укрзализныця завершила строительство эстакады через автомобильную дорогу Киев-Харьков для экспресса, который будет курсировать между станцией Киев-Пассажирский и Международным аэропортом Борисполь.

Об этом говорится в сообщении компании на официальной Facebook-странице.

Сейчас продолжается обустройство железнодорожной станции Борисполь-аэропорт.

Также сообщается, что 24 октября Укрзализныця покажет СМИ ход строительства скоростной линии от Центрального железнодорожного вокзала до Борисполя.

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В начале октября в Борисполе построили две платформы для скоростной ж/д линии из Киева в аэропорт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

Позже гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что железная дорога в аэропорт Борисполь со временем уйдет под землю.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.