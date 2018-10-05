Строительство автомобильного моста через Дунай обойдется в €243 млн

Украина может получить прямое сообщение с рядом стран

Украинский и румынский берега Дуная хотят соединить автомобильным мостом, который станет частью европейского маршрута Е87 (Одесса-Рени-Галац-Констанца-Варна-Малка-Тырново-Декерей-Измир-Анталия). Ориентировочная стоимость проекта - €243 млн.

Об этом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивод, передает издание Думская.

Сообщается, что мост возведут между украинской Орловкой и румынской Исакчи. Длина сооружения составит 1050 м. (ширина реки в этом месте - 930 м.).

С украинской стороны оборудуют въездной и выездной терминалы и совместный пункт пропуска.

"С ремонтом трассы Одесса-Рени грузопоток по ней вырос в разы, а мост увеличит его в десятки раз", - отметил Варивода.

Кроме того, президент Петр Порошенко заявил, что если делать мост платным, тогда под его строительство можно взять кредит в ЕБРР.

Напомним, что в начале июня Порошенко сообщил о начале работы над проектной документацией для строительства автодороги Одесса – Варна, которая включает мост через Дунай.