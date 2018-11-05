Строительство 3-й очереди киевского ТРЦ Sky Mall рискует быть оспоренным в суде – Arricano

Девелоперская компания Arricano Real Estate PLC, которая входит в Arricano Group, считает неправомерными действия менеджмента киевского ТРЦ Sky Mall, в частности, по строительству третьей очереди комплекса.

Об этом заявили в компании, передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент, как известно из общедоступных источников, открыто уголовное производство по факту самозахвата земли, на которой расположен ТРК Sky Mall. Согласно украинскому законодательству, строительство третьей очереди данного объекта будет происходить именно на самозахваченном участке…", – прокомментировала компания анонсированное в СМИ менеджментом ТРЦ начало строительство третьей очереди объекта в марте 2019 года.

Ранее со ссылкой на генерального директора ТРЦ Sky Mall Юлию Ванченко сообщалось, что строительство третьей очереди ТРК Sky Mall было запланировано на осень 2017 года, однако глобальное строительство пока так и не началось. Еще ранее, по словам директора управляющей компании Призма Бета Ольги Ткаченко, выступающей девелопером проекта, строительство третьей очереди ТРК Sky Mall было запланировано на весну 2014 года. Сумма инвестиций в проект оценивалась в $80 млн. Планировалось, что общая площадь третьей очереди составит 35 тыс. кв. м, торговая – 26 тыс. кв. м.

Arricano заявляет, что, исходя из решения Лондонского международного арбитражного суда, она считает строительство третьей очереди ТРК Sky Mall, как и любые другие действия нынешнего менеджмента ТРЦ Sky Mall, неправомерными, в дальнейшем они могут стать предметом судебных споров.

В Arricano напомнили, что 5 мая 2016 года Лондонский международный арбитражный суд принял финальное решение в арбитражном споре между Arricano Real Estate Plc и Stockman Interhold S.A. в отношении права собственности на акции Assofit Holdings Limited, холдинговой компании, ранее полностью владевшей ТРК Sky Mall.

Согласно указанному решению, все акции в Assofit Holdings Limited, ранее принадлежавшие Stockman Interhold S.A., должны быть переданы в собственность Arricano Real Estate Plc. не позднее 5 июня 2016 за 0 долларов США. По состоянию на 5 ноября 2018 года этого не произошло.

Высокий суд правосудия Лондона (High Court of Justice in London) 5 января 2018 года принял решение в споре между Arricano Real Estate Plc. и Stockman Interhold S.A. в отношении реализации опциона на акции холдинговой компании Assofit Holdings Limited. Этим решением Высокий суд правосудия финализировал и отклонил просьбу Stockman оспаривать судебные решения в Англии по данному вопросу.

Arricano Real Estate Plc. – управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров в Украине. В 2013 году акции компании были размещены на Альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи.

По состоянию на октябрь 2018 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,4% голосующих акций. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежит 15,8% акций.

Ранее сообщалось, что банк Пивденный (Одесса) планирует продать киевский торгово-развлекательный комплекс SkyMall.