Поддержали Путина на 100 млрд евро. Сколько страны ЕС тратят на российские энергоносители и как уменьшить эту сумму — исследование 4 октября, 18:22 Каждый день ЕС импортирует российские энергоносители на 260 млн евро (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину и до конца сентября страны-члены ЕС потратили 100 млрд евро на покупку российского ископаемого топлива.

Введение предельных цен на российские энергоносители с начала июля могло бы уменьшить эту сумму на 14 млрд евро. Об этом говорится в исследовании CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Видео дня

В нем отмечается, что РФ манипулирует рынками энергоносителей, повышая цены, ограничивая предложение, а затем наживаясь на высоких ценах. «Наиболее очевидные примеры включают прекращение поставок газа в Европу, а также вмешательство в поставки казахстанской нефти через российский порт Новороссийск на Черном море», — сказано в исследовании.

В то время как экспорт российского угля в Европу полностью прекратился (с 10 августа, — ред.) а экспорт газа резко сократился, ЕС продолжает импортировать сырую нефть, нефтепродукты, СПГ и трубопроводный газ на сумму около 260 млн евро в день (на 60% меньше, чем до начала российского вторжения).

«Доходы России от экспорта ископаемого топлива могли бы сократиться еще больше, на $14,1 млрд, если бы ценовые ограничения применялись ко всем грузам ископаемого топлива, перевозимым в третьи страны на борту судов, застрахованных или принадлежащих европейским акционерам», — утверждают в CREA.

В исследовании сказано, что РФ очень зависима от европейской судоходной отрасли. Так, 49% судов, перевозивших российское ископаемое топливо за последние 30 дней, принадлежали европейским судоходным компаниям, и не менее 59% были застрахованы в Европе.

«Это дает Европе мертвую хватку над экспортом из России и позволяет установить предельную цену на экспорт в третьи страны», — убеждены авторы исследования.

Ранее сообщалось, что страны G7 намерены вводить санкции против российской нефти и нефтепродуктов в три этапа. Ограничение цен на российскую нефть должно заработать с 5 декабря — как и нефтяное эмбарго Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Евросоюз надеется договориться об ограничении цен на российскую нефть в ближайшие недели.