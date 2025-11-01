Десятки миллиардов баррелей запасов. Страна СНГ хочет расширить разработку гигантского месторождения нефти

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, переговоры между Exxon и высокопоставленными чиновниками этой центральноазиатской страны включали подробности о том, как может произойти потенциальное расширение гигантского месторождения.

Нет никакой гарантии, что переговоры приведут к соглашению, хотя Казахстан стремится продвигать дальнейшие разработки нефтяных месторождений на шельфе для расширения добычи, сказали они. Переговоры связаны с другими вопросами, включая обсуждение продления лицензии на месторождение Тенгиз, партнером которого также является Exxon.

Когда месторождение Кашаган было открыто в 2000 году, это было крупнейшее открытие нефти за последние десятилетия, говорится в публикации. Eni, оператор месторождения в то время, ожидала, что оно в конце концов будет добывать до 1,5 миллиона баррелей в день, но после многочисленных задержек и перерасхода средств во время процесса разработки, текущая добыча составляет лишь около 450 000 баррелей в день.

В июне казахстанская государственная нефтегазовая компания КазМунайГаз заявила, что сосредотачивает свои усилия на том, чтобы ее партнеры на Кашагане разрабатывали больше ресурсов месторождения. Существующая разработка Кашагана использует лишь часть полного потенциала региона.

Согласно информации на сайте КазМунайГаз, компания-оператор месторождения сейчас ожидает увеличить добычу нефти примерно до 500 000 баррелей в день до 2026 года и до 700 000 баррелей в день до 2031 года, как только смогут быть построены дополнительные газоперерабатывающие заводы.

Exxon является одним из основных партнеров в Кашагане наряду с Eni Spa, Shell Plc, Total Energies и КазМунайГаз. Техасская компания также имеет миноритарную долю в крупнейшем в стране нефтяном месторождении Тенгиз, которым управляет Chevron Corp.

По словам источников, переговоры по дальнейшему развитию Кашагана тесно связаны с вопросами, связанными с другими проектами в стране. Это включает обсуждение продления лицензии на Тенгиз, срок действия которой истекает в 2033 году. Казахстанское государство хочет увеличить свою долю в предприятии как условие продления контракта на месторождение.

Партнеры Кашагана также участвуют в арбитражных производствах в Швеции и Швейцарии, в которых правительство Казахстана требует возмещения убытков в размере 160 миллиардов долларов, в основном связанных с потерей доходов во время задержек производства.

Если существующие международные партнеры в Кашагане не желают инвестировать больше в месторождение, КазМунайГаз готов продвигать дела с другими компаниями, заявил в июне главный исполнительный директор Асхат Хасенов. Пока что нефть добывают только в восточной части месторождения Кашаган, говорится в публикации.

Общие запасы нефти оцениваются в 4,5 миллиарда тонн (около 33 млрд баррелей), а месторождение охватывает площадь более 3000 квадратных километров в северной части Каспийского моря.

Разработка месторождения является сложной из-за высокого пластового давления и концентрации токсичного сероводорода в добываемой нефти, а также из-за географического расположения месторождения, на мелководье Каспийского моря, которое замерзает зимой.

Как сообщалось, Министерство энергетики Казахстана, компания КазМунайГаз и китайская CNOOC Hong Kong Holding подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках проекта Жылыой, расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря.

Запасы месторождения Жылыой оцениваются в 1,35 млрд баррелей нефти (185 млн тонн).

Площадь участка Жылыой — около 960 квадратных километров. Месторождение расположено частично на большой полосе земли, которая ранее находилась под водами мелководного Каспийского моря, и частично под водой.