Вопросом оценки надежности той или иной страховой компании в нашей стране все чаще задаются и корпоративные, и частные клиенты. Безусловно, одним из ведущих критериев надежности является финансовая устойчивость компании.

Видео дня

Наша страна больше года находится в состоянии войны, и рынок страхования сейчас переживает не самое лучшее время. Именно поэтому к выбору страховой компании нужно подходить очень взвешенно.

Эффект бережливости

Если говорить о банковской сфере, то наши граждане подходят к этому вопросу более благоразумно. Они привыкли проверять информацию о надежности того или иного банка, уделяя в основном внимание двум вопросам: сколько такое заведение существует на рынке + уровень его репутации.

А если речь заходит, например, об автостраховании, то срабатывает эффект бережливости. Чаще всего пользователи выбирают самый дешевый вариант страхования. Более того, как показывает практика, люди даже информацию об этих страховых компаниях не проверяют.

А в кризисных условиях войны в работе многих страховых компаний наблюдаются следующие тенденции как:

— удешевление страховки;

— упрощение наполнения продуктов;

— ухудшение условий выплаты.

Фото: freepik

По данным статистики

Сегмент международного ОСАГО («Зеленая карта») за 2022 год вырос более чем вдвое, а выплаты по таким договорам выросли почти на треть. Это напрямую связано с выездом большого количества украинских беженцев в страны Европы.

По данным Агентства ООН по делам беженцев в Украине на начало апреля 2023 года было зарегистрировано 1,58 миллиона уехавших за границу украинцев.

Именно это и спровоцировало всплеск спроса на этот вид страхования. При этом Национальный Банк Украины отмечает, что премии по имущественному страхованию и страхованию финансовых рисков сократились на 50%, а сами выплаты уменьшились на 62%.

В подобной погоне за экономией есть риск того, что такие страховые компании могут уйти с рынка или их, например, лишают лицензий. Необходимо признать, что все это происходит прямо сейчас, и люди, неразборчиво избравшие такую ненадежную компанию, имеют потом кучу проблем.

Именно из-за этих неприятных обстоятельств НБУ принял решение усилить надзор за рынком и четко следить за структурой собственности страховщиков. Жесткая позиция, занятая регулятором, стала важным шагом в направлении оздоровления рынка страхования в Украине. Ужесточение регуляторной нагрузки в условиях военного кризиса стало непростым бременем даже для устойчивых игроков рынка. Компании с некачественными активами или нерентабельным бизнесом продолжают уходить с этого рынка. А действующие по правилам даже расширяют свой бизнес.

Фото: freepik

Современные критерии выбора страховой компании

Чтобы избежать вышеописанных проблем со страхованием собственного автомобиля, необходимо тщательно отнестись к выбору страховой компании. Советуем обратить внимание на ключевые объективные факторы.

Финансовое положение и платежеспособность. Практически это и есть основное условие жизнеспособности компании и возможности получить от нее выплату. Надежность — главное требование при выборе страховой компании. И определяется она именно по платежеспособности. Дешевые услуги не помогут, если такая компания уйдет с рынка через банкротство или останется без лицензии из-за неплатежеспособности. И, если компания находится в плохом финансовом состоянии, это обязательно со временем проявится: ухудшится отношение к клиентам, будут задерживать или просто не выплатят страховые выплаты.

Срок работы на рынке. Компании с большим опытом обычно работают лучше.

Клиентская политика. Необходимо узнать, как именно компания выплачивает возмещение, относится к качеству клиентского обслуживания, насколько заинтересована в удержании клиентов и продолжении с ними деловых отношений.

Уровень цен. Сравните его с уровнем качества и клиентоориентированностью. Низкие тарифы должны вас настораживать. Просто сравните условия договоров в разных компаниях и определите наиболее подходящие.

Открытость информации. Обратите на это особое внимание: есть ли положительная информация о компании для клиентов и партнеров в открытом доступе?

В интернете есть разные информационные ресурсы с рейтингами провайдеров услуг. Если нужно получить исчерпывающую информацию о страховщике, следует поискать ее на профильных порталах. Такую информацию можно, например, найти на сайте МТСБУ.

Зайдите на сайт по этой ссылке и ознакомьтесь с исчерпывающими данными по обязательной автогражданке. Именно здесь вы найдете информацию, кто из страховых компаний надежен и как проходят выплаты.

Если компания помечена зеленым цветом, как, например, ARX, это означает, что там с обслуживанием все хорошо.

Также можно увидеть рейтинг той или иной компании на сайте Forinsurer: там приводится ежеквартальная статистика страхового рынка Украины.

Кроме того, прозрачность компаний отмечает и Национальный Банк Украины, являющийся регулятором страхового рынка. Недавно НБУ принял первые решения о подтверждении соответствия структуры собственности четырех страховщиков требованиям по прозрачности: СК АRX, СК АRX LIFE, СК УНИВЕРСАЛЬНАЯ и СК КОЛОННЕЙД Украина. Эту информацию можно найти здесь.

Из этого следует, что потенциальному клиенту следует обращать внимание на любую информацию о страховой компании, появляющуюся в открытом доступе.

Трудности с органами государственного надзора. Они могут также спровоцировать проблемы для пользователей услуг.

Фото: freepik

Обратите внимание на международные страховые компании

По сути, страхование — это действенный инструмент управления рисками, способствующий защите имущественных интересов предприятий и граждан. Тенденции развития мирового страхового рынка базируются именно на таких принципах. Поэтому имеет смысл обратить внимание на международные страховые компании, ведь все они дают пользователю следующие возможности:

— получать информацию о деятельности компании;

— ознакомиться с подробным описанием предлагаемых услуг;

— узнать уровень цен для определенной услуги;

— рассчитать страховой тариф;

— оформить и оплатить страховой полис через интернет-сеть.

И все эти услуги базируются на уважении законодательства страны, в которой работает международная страховая компания, и уважении пользователей, обратившихся за той или иной услугой.

Итак, выбирая страховую, помните, что вы доверяете ей имущество и жизнь, поэтому стоит размышлять над выбором более вдумчиво и осмотрительно!