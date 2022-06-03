Изменения в сфере обязательного автострахования 3 июня, 19:13 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською depositphotos

С 1 июля текущего года вступят в силу нововведения, которые коснутся обязательного автострахования. Об этом сообщил Нацбанк. Изменения помогут усилить финансовую защиту автовладельцев, а также приблизят украинский рынок к европейским стандартам.

Что ожидает украинских водителей по пунктам рассказывает сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Увеличение размера выплат по автогражданке

С июля лимиты по ОСАГО будут повышены, а именно:

160 000 грн за ущерб, причиненный имуществу ( было 130 000 грн);

было 130 000 грн); 320 000 грн за ущерб, причиненный здоровью и жизни потерпевших ( было 260 000 грн).

Для сравнения, в странах ЕС покрытие достигает миллионов евро.

Увеличение размера выплаты по Европротоколу

При оформлении Европротокола выплата по нему ограничена 50 000 грн. Нацбанк предлагает поднять лимит до 80 000 грн.

Напоминаем, что Европротокол — это форма уведомления страховой компании о ДТП, которая позволяет зафиксировать факт происшествия без участия полиции.

Повышение тарифов по ОСАГО

Национальный банк Украины расширил коридор коэффициентов, на основе которых формируется цена ОСАГО. Таким образом, страховые компании смогут минимизировать риски и стать более гибкими в ценообразовании.

Отмечается, что значительного скачка в тарифах не предвидится, однако повышение цен все же вероятно будет.

До июля водители могут сэкономить и оформить электронный полис ОСАГО по старой цене на hotline.finance. На сервисе доступно более 80 предложений от разных страховых компаний. Купить страховку можно заранее до 3 месяцев. Процесс занимает 5 минут, а готовый договор высылается на email клиента.

Информация о полисе «Зеленая карта» будет включаться в единую централизованную базу МТСБУ

Принцип работы базы такой же, как и в случае с ОСАГО. Новый функционал снизит вероятность мошенничества, которое еще встречается при оформлении бумажного бланка по Зеленой карте и даст возможность водителям получить доступ к полным сведениям по страховке в режиме онлайн.

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