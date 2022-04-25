Ушли с рынка. Крупнейший производитель пиломатериалов Европы продал свои предприятия в РФ

25 апреля, 11:32
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Предприятие концерна Stora Enso (Фото:Stora Enso)

Предприятие концерна Stora Enso (Фото:Stora Enso)

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Крупнейший в Европе производитель пиломатериалов Stora Enso продает свои лесопильные предприятия в РФ местному менеджменту.

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Сделку планируется закрыть во втором квартале 2022 года. Как сказано в сообщении скандинавской компании, в связи с неопределенностью на российском рынке местная собственность может обеспечивать более устойчивую работу предприятий.

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В РФ Stora Enso владеет лесопильными производствами в Карелии (поселок Импилахти) и Новгородской области (поселок Неболчи). Их совокупная мощность — 350 тыс. кубометров пиломатериалов в год, штат — около 170 человек.

Кроме того, в концерне напомнили, что со 2 марта прекращены производство и продажи в РФ. Также Stora Enso «находится в поиске устойчивого решения для будущего своих трех упаковочных заводов в России».

Ранее сообщалось, что из-за прекращения поставок со стороны Stora Enso производители в стране-агрессоре осталось без упаковочных материалов.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Санкции против России Санкции Запада Санкции Война России против Украины Stora Enso

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