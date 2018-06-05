Стоимость купейных билетов хотят повысить до уровня авиалоукостов

В Укрзализныце предлагают повысить до рыночной цену проезда в купе и СВ

Укрзализныця рассматривает повышение цен на билеты в купейные вагоны и СВ. Кроме того, компания предлагает разделить поезда дальнего следования по категориям и комфорту.

Об этом рассказал и.о. главы Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью газете Деловая столица.

"В перевозках дальнего следования большой сегмент несоциальных перевозок. Если стоимость купе фирменного поезда - 500-600 грн, а экономически обоснованный уровень - 800 грн, это уже не социальные перевозки. Если билет СВ стоит 1 тыс. грн, а экономически обоснованный уровень - 1,4 тыс. грн, это также не социальные перевозки, это не поддержка бедных…", – заявил Кравцов, цитирует его Интерфакс-Украина.

При этом глава УЗ отметил, что "продвигает" идею категоризации поездов, то есть разделения по категориям и комфорту.

"У нас нет проблем с продажей билетов категории СВ, а о купе вообще молчу. Скорее, возникает ситуация, когда плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты класса "комфорт" и "люкс", – отметил он. По его мнению, Государственное регулирование цен может быть у категорий "стандарт" и "эконом", на уровне класса "комфорт" может быть конкурентная цена.

Кравцов также выразил мнение о необходимости привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями, при этом не забывая о социальной составляющей, которая также должна быть обеспечена.

"В категории "эконом" должно остаться до 10% поездов дальнего следования, все остальное должно перейти в "стандарт" или "комфорт". Это позволит обеспечить социальные потребности и увеличить доходную часть "Укрзализныци" за счет несоциальной части перевозок. В свою очередь, это уменьшит перекрестное субсидирование, и средства, которые мы зарабатываем на грузовых перевозках, можно будет вкладывать в обновление грузовых поездов, инфраструктуру и все остальное", - сообщил глава Укрзализныци.

Он также заявил, что стоимость услуг на железнодорожные перевозки должна находиться между автобусным и авиационным транспортом.

Отметим, железнодорожные билеты на поезда Укрзализныци подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона. Это произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.