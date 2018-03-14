Стоимость Бескидского тоннеля увеличили еще на 700 млн грн

Кабинет министров Украины увеличил сметную стоимость строительства Бескидского железнодорожного тоннеля на 737 млн грн – до 2,29 млрд грн.

Такое решение закреплено распоряжением правительства, принятым на заседании 14 марта, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

Согласно ему, общая сметная стоимость указана в ценах на 1 мая 2017 года. Стоимость строительно-монтажных работ составит 1,96 млрд грн, оборудования – 64,96 млн грн, другие расходы – 906,6 млн грн. Из общей сметной стоимости по состоянию на 1 мая 2017 года работы были выполнены на 1,79 млрд грн.

С этим распоряжением также утрачивает силу распоряжение Кабмина №752 от 21 августа 2013 года, которым общая сметная стоимость работ устанавливалась в сумме 2,19 млрд грн в ценах на 1 января 2013 года, строительно-монтажных работ - 1,55 млрд грн, оборудования – 41,78 млн грн, других расходов – 599,69 млн грн.

Бескидский тоннель - второй по длине (после Лутугинского) железнодорожный тоннель в Украине, является частью Львовской железной дороги. Тоннель был построен в 1886 году и уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс.

Кроме того, тоннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов).

Напомним, что 6 октября прошлого года строительство тоннеля завершилось. Движение поездов через новый Бескидский тоннель должно стартовать 25 мая 2018 года. Старый будет законсервирован и будет использоваться как эвакуационный.