Вейп без проблем: канадская компания STLTH Vape предлагает курильщикам eco-friendly альтернативу 26 июля, 12:30 Новости компаний STLTH

Все больше взрослых курильщиков отказывается от курения обычных сигарет. Впрочем, для многих эта привычка связана не с табаком, а стала частью образа жизни. «С дымом» кому-то проще думать, для кого-то это неотъемлемая часть посиделок с друзьями. Этим, в частности, объясняется и популярность вейпов — бездымных систем, позволяющих более комфортно потреблять никотин. Канадский бренд STLTH предлагает «паренье», которое позволит и позаботиться об окружающей среде.

Если вы не знаете, что такое вейп или испаритель, позвольте кратко объяснить. Формально это электронная система доставки никотина. То есть устройство, которое нагреванием превращает специальную жидкость в пар, который человек вдыхает — аналогично обычной сигарете. Дыма нет только пар (отсюда и название vape, т. е. пар), а значит, нет и значительного количества угроз от смол или продуктов горения табака.

На рынке сейчас значительное количество таких устройств, большинство из которых одноразовые. Проще говоря, в них встроена батарейка, которую невозможно перезарядить — а значит, после использования гаджет идет прямо в мусорку. Впрочем, добыча ресурсов для таких аккумуляторов и ненадлежащая их переработка несут значительные риски для природы. В частности, загрязнение крупных площадей земли, а также отравление вод.

Канадская компания STLTH решила, что такой подход к вейпинг-девайсам не приемлем. Поэтому объединили в своем приборе удобство и легкость использования с бережным отношением к экологии. Вейп от STLTH Vape просто подпитать от обычной USB-зарядки. А самой батареи в 470 мАч хватит для активной повседневной жизни.

Фото: STLTH

Экология — это хорошо, а что со вкусом?

Бесспорно, пользователю вейпа важно не только не вредить природе, но и получать удовольствие от парения. Этому вопросу STLTH также уделил немало внимания.

Начнем с простоты: само устройство состоит из картриджа (или пода) и аккумулятора. Не нужно ничего доливать или самостоятельно перезаполнять. В картридже — собственная разработка канадской компании, никотиновая жидкость на основе соли, обеспечивающая привычный для курильщиков уровень доставки никотина.

Каждый картридж STLTH содержит запатентованную никотиновую жидкость для электронных устройств на основе соли. Аккумулятор STLTH перезаряжается с помощью зарядного устройства USB. Разработчики продумали все, чтобы пользователь получал оптимальный уровень пара с усилением вкуса", — говорит Иван Дарков, генеральный директор «Стелс вейп Украина».

Фото: STLTH

Кстати, о вкусах. Их сейчас аж 17: 12 оригинальных и пять из линейки Х: например, кроме привычных ароматов табака и мяты есть взрывной кисло-сладкий аромат голубой малины или аромат свежего яблока, сочетающий кислый и сладкий привкусы. Вероятнее всего, каждый пользователь найдет себе один или несколько по душе. Кстати, линейка картриджей X разработана специально для усиленных вкусовых ощущений. Да, эти капсулы обеспечивают дополнительный аромат, а также более мощный поток воздуха по сравнению с оригинальными картриджами.

Следует отметить, что картриджи STLTH наполняются, собираются и упаковываются в Канаде. Наверное, не лишним будет добавить, что это гарантирует соблюдение высоких стандартов производства и безопасности, которым известна эта страна.

Фото: STLTH

«К тому же Канада всегда оставалась дружественной к Украине страной, и канадский бизнес — не исключение. Инвестиции в проект на местном рынке станут очередным подтверждением этого, как и налоги и рабочие места от его функционирования», — добавляет Иван Дарков, генеральный директор «Стелс вейп Украина».

Цены на STLTH соответствуют его простоте, доступности и качеству. Стоимость самого устройства составляет 299 грн, комплект из двух картриджей — 290 грн.

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