Ищут 15 стартапов. Польско-украинский акселератор Startup Bridge 2023 открыл набор на новую программу преакселерации 16 февраля, 11:55 Для участия необходимо до 13 марта заполнить анкету (Фото:HayDmitriy/depositphotos)

13 февраля начался набор на новую польско-украинскую программу преакселерации Startup Bridge 2023. Организаторы планируют отобрать 15 украинских стартапов, каждый из которых получит пакеты разработки на сумму 10 000 злотых.

Кто может принять участие?



Pre-seed/seed-stage стартапы, заинтересованные в возможностях польского и европейского рынков ( обучение, партнерство, возможности финансирования).

Не менее 50% акций юридического лица принадлежат гражданину/гражданам Украины, а юридическое лицо создано не более 60 месяцев ( 5 лет) назад.

Основатели стартапов должны владеть английским достаточно хорошо, чтобы общаться.

Приоритетом будут компании, влияющие на послевоенное восстановление Украины.

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Что можно получить?

Несколько индивидуальных сеансов с менторами, аккредитованными PUSB

Цикл встреч с руководителями C-уровня украинских стартапов, сумевших расширить свой бизнес по всему миру и привлечь средства от международных инвесторов и бизнес-ангелов.

До 10 000 злотых — треть из них следует потратить на работу с менторами и экспертами, а остальные — согласно индивидуальному плану развития каждого стартапа.

Бесплатный бесплатный коворкинг в Варшаве.

Для участия необходимо до 13 марта заполнить анкету. Результаты отбора будут оглашены до 14 апреля. Реализация программы, а именно достижение поставленных целей, участие в митапах, работа 1:1 с менторами, приобретение необходимого оборудования или консультации, подготовка к финальному питч-дню и презентация стартапа инвестору запланированы на апрель — сентябрь. Финальный питч-день состоится в ноябре.