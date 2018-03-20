Стартап из Украины по онлайн-аренде жилья привлек $30 млн

Онлайн-платформа для долгосрочной аренды жилья Rentberry собрала $30 млн на ICO.

Об этом сообщил СЕО стартапа Алексей Любинский, передает ain.ua.

Продажа токенов стартовала в начале декабря 2017 года. Спустя несколько часов была достигнута первая цель - $3 млн. 28 февраля Rentberry завершила ICO, собрав $30 млн. В целом в кампании приняли участие 17,5 тыс. покупателей из 136 стран.

Любинский считает, что успешной продаже токенов способствовало наличие рабочего продукта, оперирующего на рынке США уже больше двух лет, а также наличие инвестиций от крупных венчурных фондов в размере $4 млн. Также еще до ICO о Rentberry написали ведущие СМИ.

Также по словам Любинского, выпущенные токены BERRY станут платежным средством в рамках платформы, а собранные средства команда планирует вложить в расширение функций и выход на рынки недвижимости других стран.

Rentberry - украинский стартап, работает на рынке недвижимости в США. На данный момент на платформе зарегистрировано 120 тыс. пользователей и 224 тыс. квартир/объектов по всей территории Америки. Вся команда Rentberry включая их фаундеров из Украины и разработка продукта находится в Киевском офисе. На сегодняшний день в компании работает 23 человека. В этом году компания планирует расшириться до 50 человек.

Напомним, в августе 2016 года стартап по аренде жилья в Калифорнии Rentberry привлек $320 тыс. дополнительных инвестиций.