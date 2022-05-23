Закроют 130 точек. Starbucks полностью уходит из России 23 мая, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Starbucks (Фото:Kim Kyung Hoon / Reuters)

Starbucks решил полностью закрыть 130 кофеен в России. Компания думала с начала марта, когда временно остановила их работу.



Starbucks Corp. закрывает свой бизнес в России после 15 лет работы на этом рынке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Глобальный кофейный гигант навсегда прекращает работу своих 130 магазинов и больше не будет работать в России.

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Starbucks заявила, что около 2000 сотрудников в России продолжат получать зарплату в течение шести месяцев и получат помощь в поиске новых рабочих мест за пределами сети. Компания отказалась комментировать финансовые последствия закрытия российского рынка, на который приходится относительно небольшая часть продаж.

8 марта сеть кофеен Starbucks заявила об остановке деятельности в России из-за войны в Украине.

Starbucks Corp. — американская компания с головным офисом в Сиэтле.



Сеть кофеен Starbucks в России по франшизе развивали ООО Кофе Сирена и ООО Монекс Трейдинг (обе — Москва). Они принадлежат ритейлеру из Кувейта Alshaya Group, также развивавшему в России бренды Mothercare и Victoria’s Secret.

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