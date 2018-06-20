Стало известно, откуда у украинского лоукостера деньги на покупку 10 новых Boeing

Украинский лоукостер SkyUp планирует задействовать американские банки для финансирования сделки по поставке 10 самолетов нового поколения Boeing 737 MAX.

Об этом заявил совладелец компании Юрий Альба, передает liga.net.

"Вопрос финансирования мы будем решать совместно с корпорацией [Boeing, - ред.], потому что это является декларацией поддержки партнерства. Для старта мы привлекаем финансирование от наших партнеров по туризму и их финансовой группы [очевидно речь идет о компании Join UP, которая является партнером SkyUp в выполнении чартерных рейсов, - ред.]. Когда мы обеспечим первый гарантированный платеж, будет предпринята совместная поездка с представителями корпорации по ведущим банкам США, которые обеспечат нам выдачу гранта для получения кредитования в Всемирном банке", - сказал Альба.

Гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий уточнил, что компания уже выплатила первую часть предоплаты по контракту. "У нас есть график платежей, который остается выдержать. Там предусмотрены ежегодные выплаты. Следующий платеж запланирован на 2019 год", - сказал он.

Юрий Альба отметил, что размер предоплаты составляет $4 млн. Она предусматривала подписание контракта на поставку 5 самолетов последней генерации в 2023 году и пяти – в 2024 году. Также в эту предоплату вошло подписание контракта на лизинг текущих самолетов, которые нам переданы от Малазийских авиалиний, которые сейчас выполняют программные рейсы для туроператоров.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Boeing 737-800 и Boeing 737МАХ (новое семейство самолетов, которые придут на смену Boeing 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

Напомним, что в марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на $624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

11 июня, Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Также SkyUp объявил о начале продажи билетов на внутренние рейсы. Стоимость билетов на них стартует от 499 грн.