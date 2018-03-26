Стало известно о планах лоукостера Ryanair на новые украинские города

Ryanair в перспективе может полететь в 6 украинских городов

Ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность открыть авиарейсы из Днепра, Одессы, Харькова и Херсона.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ЦТС.

"Из планов: увеличение количества аэропортов, из которых будут отправляться рейсы. Сейчас рассматриваются Одесса, Харьков, Херсон, Днепр", - отметил он.

Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с лоукост-авиаперевозчиком Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.

Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев.

После подписания договоров с аэропортами Борисполя и Львова, CEO Ryanair Майкл О'Лири заявил, что Ryanair изучит возможность открытия новых баз в Украине, а также возможность запуска внутренних рейсов в стране.