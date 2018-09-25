Стало известно, каким и где будет первый в Украине магазин крупнейшего в мире спортивного бренда

В магазине будет представлено около 30 брендов

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров – компания Decathlon Group откроет первый магазин в Киеве в начале 2019 года в ритейл-парке Петровка между гипермаркетами Ашан и Эпицентр.

Об этом сообщил генеральный директор Decathlon в Украине Флоран Гийе, передает liga.net.

Площадь первого магазина составит около 2,5 тыс. кв. метров, ассортимент – около 40 тыс. наименований товаров. В магазине будет представлено около 30 брендов, практически весь ассортимент, который есть у Decathlon в мире.

"В продукцию мы инвестируем около €1 млн", – рассказал Гийе.

О дальнейших планах развития сети в Украине он не уточнил. Часть продукции (менее 10%) которая будет продаваться в Decathlon, производится в Украине под брендом сети. Компания размещает заказы на производство своих товаров на украинских предприятиях с 2012 года.

Decathlon Group – спортивное подразделение французской компании Association Familiale Mulliez. На украинском рынке она представлена ​​сетью супермаркетов и гипермаркетов Auchan и строительных гипермаркетов Leroy Merlin. У бренда Decathlon более 1,4 тыс. магазинов в 45 странах мира.