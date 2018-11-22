Стало известно, как Турецкий поток обойдет Украину

Российский монополист – компания Газпром определился с маршрутом поставки газа по Турецкому потоку, который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах.

Об этом пишет российское издание Коммерсантъ.

Поставки в Болгарию и Сербию через Турецкий поток Газпром собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину.

Как пишет издание, это маршрут Южного потока, который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход Газпрома полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.

Для поставки этих объемов из Турции через Болгарию будет использована часть существующей инфраструктуры в реверсном режиме. Возле компрессорной станции Провадия на северо-востоке страны будет построена станция Новая Провадия, и от нее проложен новый газопровод длиной 474 км и давлением 7,5 МПа, которое будет поддерживаться еще одной КС Расово возле границы с Сербией. Стоимость расширения системы составит $1,6 млрд.

Отмечается, что операторы Венгрии, Словакии и Австрии в конце октября уже провели аукцион на бронирование новых мощностей с октября 2022 года на семь лет. Было забронировано 4,3 млрд куб.м. на входе в систему Словакии со стороны Венгрии, что должно увеличить возможности перетока газа между странами до 5 млрд куб. м. в год.

Также забронированы мощности на входе в систему Австрии из Словакии в объеме 3,8 млрд куб. м. в год. Процедуры в рамках аукционов еще полностью не завершены, это должно произойти к марту 2019 года. По словам источников издания на рынке, Газпром собирается забронировать все предложенные мощности.

Как пишет издание, в 2017 году российская компания использовала точно такую же процедуру для бронирования мощностей для продолжений газопровода Северный поток-2 в Германии, Чехии и Словакии

Таким образом, Газпром собирается запустить обе нитки Турецкого потока в эксплуатацию уже с 2020 года (морская часть газопровода построена).

Однако вторая нитка, предназначенная для поставок на Балканы, в 2020 году будет загружена только частично - для поставок в Болгарию, Грецию и Сербию, - а полной загрузки достигнет в 2022 году. Как именно будут организованы поставки в Грецию, не вполне ясно: можно снабжать ее через Болгарию, но это означает крюк при транспортировке газа.

Также источники на рынке ожидают, что Газпром проведет своп с азербайджанским газом, который придет в Грецию в 2020 году по газопроводу TAP.

Отмечается, что такой график строительства продолжений Турецкого потока позволит Газпрому уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. Таким образом, компании предстоит договориться с НАК Нафтогаз Украины о сохранении транзита в 2020 и 2021 годах, причем в 2021 году речь может идти о менее 10 млрд куб. м. Но если Газпром захочет увеличить экспорт в Европу, Украина сохранит больший объем транзита.

Напомним, что 19 ноября, президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли морской участок Турецкого потока.

Российский Газпром строит газопровод Турецкий поток через Черное море для сокращения транзита через Украину: одна нитка Турецкого потока мощностью 15,8 млрд куб. м. газа в год предназначена для турецкого рынка; вторая, такой же мощности, – для рынка Центральной и Южной Европы.

Протяженность каждой нитки морской магистрали – более 900 км. В конце 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту Турецкий поток. Строительство первой нитки газопровода планировалось завершить в марте 2018 года, а второй – в 2019 году.

Инвестиции Газпрома в проект Турецкого потока на 2018 год запланированы в размере 182,4 млрд рублей (около $3,2 млрд) против 92,8 млрд рублей (около $1,6 млрд) в 2017 году. Стоимость строительства Турецкого потока оценивают в $6 млрд.