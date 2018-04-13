Стали известны детали обысков в Укрзализныце

Обыски были связаны со злоупотреблениями при ремонте поездов

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Служба безопасности Украины (СБУ) провели обыски в помещении Укрзализныци в ходе расследования уголовного дела по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт пригородных дизель-поездов.

Об этом сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко на своей Facebook- странице.

По его словам, в рамках данного уголовного дела уже сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов Укрзализныци, 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней.

"Досудебным следствием, помимо прочего, установлено, что руководители Днепропетровского тепловозоремонтного завода (ДТРЗ) по предварительному сговору с руководством региональных филиалов при непосредственном участии руководства Укрзализныци с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на ДТРЗ не проводилось, составили и издали ряд заведомо ложных официальных документов о якобы осуществлении ремонтов этих двигателей, которые стали основанием для перечисления более 70 млн грн", - отметил Лысенко.

По его словам, бывшие руководители ДТРЗ, которым сообщено о подозрении, признали, что указанные операции были бестоварные.

Совершение преступления стало возможным в связи с тем, что работниками Укрзализныци вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия были приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения Укрзализныци.

Напомним, что накануне в головном офисе Укрзализныци прошли обыски СБУ. С чем они связаны не уточнялось. При этом, по информации источников Экономической правды в компании, обыск проводился у члена правления УЗ Сергея Михальчука. Речь идет о якобы имевших место "злоупотреблениях в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов".