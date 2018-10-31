Стала известна причина прекращения оформления биометрических паспортов и ID-карт в сервисе Готово

Госпредприятие Документ расторгло арендные отношения с киевским сервисом Готово в связи со снижением рентабельности.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы госпредприятия Владимир Полищук в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"В Киеве было открыто пять центров обслуживания. Сейчас в сравнении с прошлым годом ажиотаж на оформление биометрических загранпаспортов спал, поэтому некоторые центры мы закрыли. Это Готово в Киеве, и еще ряд центров в других городах, в зависимости от спроса", – отметил он.

По словам Полищука, предприятие изучает спрос на загранпаспорта и, исходя из этого, принимает решение о закрытии центров. В текущем году Документ открыл вторые по счету центры в Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, а в Запорожье, Луцке и Виннице старые центры заменили более крупными. Также новый центр появился в Полтаве.

"В Киеве действует наибольший в стране центр на 1,4 тыс. квадратных метров в торговом центре Универмаг Украина. Необходимости содержать подразделение в Готово нет. Люди, которые там работали, сейчас занимаются выездным оформлением загранпаспортов и ID-карт, занимаются оформлением видов на жительство для иностранцев", – отметил Полищук.

Ежедневно Документ выдает от 3 до 5 тыс. биометрических загранпаспортов.