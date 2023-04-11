Что такое «Сталеві криївки» для ВСУ от Метинвеста Ахметова? инфографика NV 11 апреля, 13:08 Партнерский проект Метинвест

С начала большой войны в Украине каждый бизнес должен был перестраиваться на военные рельсы. Для кого-то это выглядело как перевозка производства на запад страны, для кого-то — как увеличение донатов на ВСУ, а для горно-металлургического гиганта Украины Группы Метинвест — как начало производства для ВСУ.

«Сделать все, что можно для победы» — такую задачу компании в рамках собственной милитарной инициативы Стальной фронт поставил Метинвесту акционер Ринат Ахметов. Компания стала надежной опорой для Украины в оборонной отрасли. Поэтому с первых дней вторжения предприятия, до войны производившие стальную продукцию для строительства небоскребов и мостов, начали производство целого ряда военного снаряжения для ВСУ. Снаряжение, которое бесплатно передается силам обороны Украины, ежедневно защищает и спасает солдат и облегчает их жизнь.

Видео дня

«Во время полномасштабной войны мы открыли новую „спасательную формулу“ стали, из которой специалисты изготавливают метизы для нужд военных. Это нетипичная для горно-металлургических предприятий продукция. Но очень важная для армии, а значит — для победы Украины», — говорит Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

Металл для обороны и быта

С начала войны из стали Метинвеста сделано более 80 тыс. противотанковых ежей и шипованных цепей против колесной техники, стоящих на страже в разных уголках страны. Предприятия компании предоставили 20 тонн катанки на изготовление минибастионов для защиты украинских городов. Также строить защитные сооружения помогают 40 тыс. металлических скоб, изготовленных на активах Группы.

Фото: Метинвест

Сталь Метинвеста стала незаменимой и в армейском быту. Полевые печки для обогрева и приготовления пищи особенно помогают в холода: 5 тыс. печок получили военные и жители прифронтовых регионов.

Помимо печек партнеры компании изготовили из стали Метинвеста 300 саперных кошек для разминирования территорий, 60 пламегасителей и 126 переходников для пожарных рукавов.

Фото: Метинвест

Кроме того, на одном из предприятий компании изготовили пять многоместных душевых комплексов для использования в полевых условиях, а также малые саперные лопаты.

Броня для людей и машин

В начале весны 2022 года специалисты Метинвеста создали бронированную сталь, из которой изготовляют плиты для бронежилетов. Метизы отстреливаются и тщательно проверяются. Готовые бронежилеты отправляют на фронт. А еще Метинвест предоставляет броню полицейским, боевым медикам, спасателям, коммунальщикам и военным журналистам. В общей сложности компания произвела и закупила за границей 150 тыс. бронежилетов, а это каждый десятый в ВСУ.

Фото: Метинвест

Бронированные щиты из стали — еще одна разработка Метинвеста. Они защищают пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от вражеского огня.

Из спецстали компании производят защитные элементы для фронтовых автомобилей — внедорожников, медицинского транспорта, а также машин коммунальных служб. Еще 3,8 тонны металла получило Оперативное командование Юг для изготовления багги — компактных и маневренных авто. Этого количества стали хватит на 10 фронтовых миниавтомобилей.

« Сталеві криївки»

Одна из собственных разработок Метинвеста — мобильные укрытия для укрепления окопов, или «сталеві криївки». Металлические капсулы погружаются на полтора метра под землю и выдерживают удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Внутри есть кровати, отсеки для хранения вещей и оружия, съемный пол-хранилище, место для печей, аварийный выход. Одновременно здесь могут разместиться шесть бойцов. Укрытие можно легко разобрать и быстро переместить между боевыми позициями.

Фото: Метинвест

Капсулы изготовляют из волнистой стали на предприятиях Метинвеста. 170 таких укрытий уже берегут жизнь бойцов в Авдеевке, Покровске, Запорожье, Бахмуте и других горячих точках.

"Сталеві криївки" для ВСУ от Метинвеста Ахметова / Инфографика: NV

Сейчас в Метинвесте трудятся над разработкой прототипа укрытия, которое может использоваться и для защиты мирных жителей.

В Турции из довоенной партии стали предприятий построили для украинского флота новейший корвет Гетман Иван Мазепа / Фото: Метинвест

Несмотря на потерю контроля над комбинатами Азовсталь и ММК имени Ильича, на победу Украины продолжает работать и мариупольская сталь. В Турции из довоенной партии стали предприятий построили для украинского флота новейший корвет Гетьман Іван Мазепа.

Материал из печатного номера NV за апрель 2023