Что такое «Сталеві криївки» для ВСУ от Метинвеста Ахметова? инфографика NV
Метинвест
С начала большой войны в Украине каждый бизнес должен был перестраиваться на военные рельсы. Для кого-то это выглядело как перевозка производства на запад страны, для кого-то — как увеличение донатов на ВСУ, а для горно-металлургического гиганта Украины Группы Метинвест — как начало производства для ВСУ.
«Сделать все, что можно для победы» — такую задачу компании в рамках собственной милитарной инициативы Стальной фронт поставил Метинвесту акционер Ринат Ахметов. Компания стала надежной опорой для Украины в оборонной отрасли. Поэтому с первых дней вторжения предприятия, до войны производившие стальную продукцию для строительства небоскребов и мостов, начали производство целого ряда военного снаряжения для ВСУ. Снаряжение, которое бесплатно передается силам обороны Украины, ежедневно защищает и спасает солдат и облегчает их жизнь.
«Во время полномасштабной войны мы открыли новую „спасательную формулу“ стали, из которой специалисты изготавливают метизы для нужд военных. Это нетипичная для горно-металлургических предприятий продукция. Но очень важная для армии, а значит — для победы Украины», — говорит Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.
Металл для обороны и быта
С начала войны из стали Метинвеста сделано более 80 тыс. противотанковых ежей и шипованных цепей против колесной техники, стоящих на страже в разных уголках страны. Предприятия компании предоставили 20 тонн катанки на изготовление минибастионов для защиты украинских городов. Также строить защитные сооружения помогают 40 тыс. металлических скоб, изготовленных на активах Группы.
Сталь Метинвеста стала незаменимой и в армейском быту. Полевые печки для обогрева и приготовления пищи особенно помогают в холода: 5 тыс. печок получили военные и жители прифронтовых регионов.
Помимо печек партнеры компании изготовили из стали Метинвеста 300 саперных кошек для разминирования территорий, 60 пламегасителей и 126 переходников для пожарных рукавов.
Кроме того, на одном из предприятий компании изготовили пять многоместных душевых комплексов для использования в полевых условиях, а также малые саперные лопаты.
Броня для людей и машин
В начале весны 2022 года специалисты Метинвеста создали бронированную сталь, из которой изготовляют плиты для бронежилетов. Метизы отстреливаются и тщательно проверяются. Готовые бронежилеты отправляют на фронт. А еще Метинвест предоставляет броню полицейским, боевым медикам, спасателям, коммунальщикам и военным журналистам. В общей сложности компания произвела и закупила за границей 150 тыс. бронежилетов, а это каждый десятый в ВСУ.
Бронированные щиты из стали — еще одна разработка Метинвеста. Они защищают пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от вражеского огня.
Из спецстали компании производят защитные элементы для фронтовых автомобилей — внедорожников, медицинского транспорта, а также машин коммунальных служб. Еще 3,8 тонны металла получило Оперативное командование Юг для изготовления багги — компактных и маневренных авто. Этого количества стали хватит на 10 фронтовых миниавтомобилей.
«Сталеві криївки»
Одна из собственных разработок Метинвеста — мобильные укрытия для укрепления окопов, или «сталеві криївки». Металлические капсулы погружаются на полтора метра под землю и выдерживают удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Внутри есть кровати, отсеки для хранения вещей и оружия, съемный пол-хранилище, место для печей, аварийный выход. Одновременно здесь могут разместиться шесть бойцов. Укрытие можно легко разобрать и быстро переместить между боевыми позициями.
Капсулы изготовляют из волнистой стали на предприятиях Метинвеста. 170 таких укрытий уже берегут жизнь бойцов в Авдеевке, Покровске, Запорожье, Бахмуте и других горячих точках.
Сейчас в Метинвесте трудятся над разработкой прототипа укрытия, которое может использоваться и для защиты мирных жителей.
Несмотря на потерю контроля над комбинатами Азовсталь и ММК имени Ильича, на победу Украины продолжает работать и мариупольская сталь. В Турции из довоенной партии стали предприятий построили для украинского флота новейший корвет Гетьман Іван Мазепа.
Материал из печатного номера NV за апрель 2023