Второй самый богатый россиянин. США ввели санкции против русского олигарха Потанина 15 декабря, 18:01 Владимир Потанин (Фото:wikipedia.org/wiki/Vladimir_Potanine)

США ввели санкции против второго самого богатого российского олигарха Владимира Потанина, его жены и детей.

Согласно сообщению Минфина США, Потанин попал в SDN-список — это означает блокировку активов в США и запрет на взаимодействие с американцами.



Под санкции также попали активы бизнесмена — холдинг Интеррос, Росбанк и яхта. Через инвестхолдинг Интеррос Потанин владеет своими активами (включая Норильский никель, который под санкции не попал), а также Росбанка, который олигарх весной выкупил у ушедшей из России Société Générale. Кроме того, США наложили санкции на яхту Nirvana, владельцем которой, по данным Минфина США, является Потанин.

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Помимо Потанина, в санкционный список США 15 декабря попали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, несколько российских губернаторов, глава РЖД Олег Белозеров.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против Потанина до конца этой недели. При этом, его компания Норникель под санкции не попадет.

В июне санкции против Владимира Потанина, который приобрел Росбанк и доли в Тинькофф Банке в период после вторжения России в Украину, ввела Британия.