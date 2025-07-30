«Плюс штраф». За дружбу с Россией Трамп ввел для Индии новую пошлину

США ввели 25% пошлину для Индии. Одной и з причин такого решения является позиция Индии в российско-украинской войне.

Об этом в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп. «Хотя Индия и наш друг, мы на протяжении многих лет вели с ней сравнительно мало бизнеса, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире», — отметил Трамп.

Президент США также добавил: «У них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

«Кроме того, они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине — все это не хорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%; плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — отметил президент США.

Инфографика: Trump Social

Индия — третий в мире потребитель и импортер нефти. Она почти не покупала российскую нефть до 2022 года, но после начала полномасштабной российской агрессии стала вторым по величине импортером после Китая.

В сентябре 2024 года министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что пока российская нефть не под санкциями — Индия будет ее покупать в связи с низкой ценой.

Он же в июле 2025 года он заверил, что Индия сможет прожить без российской нефти, если США введут вторичные санкции против стран, которые ее покупают.

Ранее сообщалось, что 2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составил 10% (в том числе и для Украины).

24 июля Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщил, что в ЕС планируют ввести 30% пошлины на товары из США общей стоимостью около 100 млрд евро ($117 млрд). По его словам, такой план Брюссель будет использовать, если не будет достигнуто соглашение с Вашингтоном и президент США Дональд Трамп реализует свою угрозу ввести тариф на большинство товаров из ЕС после 1 августа.

25 июля глава Белого дома оценил шансы на заключение торгового соглашения с Евросоюзом о снижении пошлин на импорт как «50 на 50».

27 июля 2025 года Трамп заявил, что США и ЕС договорились о торговом соглашении.