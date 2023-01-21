США и союзники согласились в марте пересмотреть предельную цену на российскую нефть 21 января, 06:37 Танкер с нефтью (Фото:REUTERS/Tatiana Meel)

США и другие страны, которые ввели предельную цену на российскую нефть, согласились в марте пересмотреть максимально возможную цену.

В Минфине США сообщили, что такое решение было принято после онлайн-встречи заместителя министра финансов Уолли Адейемо со своими коллегами из стран, которые ввели ограничение на цену российской нефти морской транспортировки.



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Также во время встречи был согласован подход к нефтепродуктам из РФ, предусматривающий введение двух предельных цен.



«Одна предельная цена — на нефтепродукты, обычно продающиеся с надбавкой к цене на сырую нефть, такие как дизельное топливо или бензин, вторая предельная цена — на продукты, которые продаются со скидкой до цены на сырую нефть, такие как мазут», — сообщили в Минфине.

Напомним, 5 декабря вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставку нефти из России, которое также предусматривает механизм планки цен на нефть (price cap). Этот механизм предусматривает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхованию, брокерским услугам и финансированию операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенной планки ($60 за баррель). Аналогичный запрет ввели страны G7 и Австралия.

