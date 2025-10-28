Трамп решил надавить на Берлин. Для Германии установили срок на решение вопросов с Роснефтью

Вашингтон установил шестимесячный срок для Берлина для решения вопроса о праве собственности на немецкие активы крупной российской нефтяной компании Роснефть , что позволит временно освободить их от новых американских санкций.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Как говорится в материале, администрация президента США Дональда Трампа сообщила немецким коллегам, что рассматривает возможность предоставить ограниченную общую лицензию, которую нельзя будет продлить, для немецкой Роснефти (Rosneft Deutschland).

Планируется, что немецкие чиновники оценят эту идею и ответят в ближайшие дни.

В материале также отмечается, что министр экономики ФРГ Катерина Райхе намерена обсудить эту тему на встрече министров энергетики и экологии стран Группы Семи (G7), которая состоится в канадском Торонто.

Хотя такая договоренность уменьшит риск того, что санкции нарушат деятельность немецких нефтеперерабатывающих заводов в ближайшем будущем, в то же время она усиливает давление на Берлин, чтобы он разработал работоспособную структуру собственности, которая изымет Россию после окончания срока доверительного управления активами в марте 2026 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году немецкое правительство передало местные активы Роснефти под временное доверительное управление и с тех пор неоднократно продлевал срок этого. Хотя Берлин договорился с Москвой о продаже немецких подразделений компании, переговоры о покупке с Катаром в конечном итоге провалились, поскольку стороны не смогли договориться о цене.

Rosneft Deutschland владеет долей в трех немецких НПЗ, которые составляют 12% от общей нефтеперерабатывающей мощности страны, также компания имеет долю в Трансальпийском нефтепроводе.

Берлин до сих пор воздерживался от национализации предприятий из-за опасений, что такой шаг может повлечь ответные меры со стороны Кремля против немецкой деятельности в РФ.

Без американской лицензии немецкое подразделение Роснефти рискует потерять ключевых клиентов с 21 ноября.

Ранее сообщалось, что 22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России.

В свою очередь глава Кремля Владимир Путин после введения властями США пакета антироссийских санкций попытался через пропагандистов успокоить население России.

В частности, Путин утверждал, что «энергетика России чувствует себя уверенно», хотя избежать «определенных потерь» не удастся.