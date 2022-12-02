Эмираты сопротивляются. США пытаются конфисковать связанную с российским олигархом яхту в Дубае 2 декабря, 12:02 После российского вторжения Дубай зарекомендовал себя как безопасное убежище для российских яхт и самолетов (Фото:REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo)

Министерство юстиции США работает над арестом одной из самых роскошных суперяхт в мире Madame Gu стоимостью $156 млн, которую связывают с российским подсанкционным олигархом Андреем Скочем.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.



Санкции не разрешают использовать американские компании для обслуживания яхты, а также нанимать граждан США или даже использовать доллар.

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Минюст США стремится получить разрешение на арест яхты на тех же основаниях, на которых раньше пытался арестовать частный самолет Скоча. То есть следователи будут доказывать, что при обслуживании судна использовалась американская финансовая система.

Если получится это доказать, то дубайскому портовому оператору DP World, владеющему пирсом, на котором и пришвартована яхта, могут грозить вторичные санкции за предоставление услуг подсанкционным субъектам.

Недавно на Madame Gu сняли флаг. Это могло произойти из-за того, что судно лишили права ходить под флагом островов Каймана.

Соединенные Штаты не могут конфисковать собственность в суверенной стране без разрешения ее правительства. Американские чиновники заявили, что Эмираты, занявшие более дружественную позицию по отношению к Москве, отказываются от сотрудничества для преследования российских олигархов. Кремль также использует контролируемые олигархами компании в Эмиратах для поставки военной продукции, которую Запад пытается удержать подальше от России.

После российского вторжения Дубай зарекомендовал себя как безопасное убежище для российских яхт и самолетов, которые не могут плавать или летать в другом месте. После того как в конце февраля российским самолетам запретили въезд в Европейский Союз, Эмираты стали пунктом назначения для 14 процентов всех вылетающих из России частных рейсов по сравнению с 3 процентами до вторжения.

Кроме этого, по данным Центра передовых оборонных исследований, по меньшей мере 38 бизнесменов или чиновников, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным, владеют домами в Дубае, общая стоимость которых превышает $314 миллионов. Пятеро из этих владельцев находятся под санкциями США.