Несмотря на запрет Китая на поставки стратегических минералов в США, американские компании продолжают активно импортировать сурьму через Таиланд и Мексику.

Об этом говорится в расследовании Reuters. Как отмечается в материале, в декабре 2023 года Китай ввел запрет на экспорт в США трех стратегических минералов: сурьмы, галлия и германия. Эти элементы критически важны для оборонной, телекоммуникационной и микрочиповой промышленности.

Тем не менее, как выяснило агентство, китайская сурьма все равно попадает в США через азиатских посредников.

Например, с декабря 2024 года по апрель 2025 года США импортировали 3834 тонны оксидов сурьмы из Таиланда и Мексики — больше, чем за почти три предыдущих года вместе взятых.

При этом ни одна из этих стран не имеет значительных месторождений сурьмы, и в каждой работает всего по одному плавильному заводу. В Мексике этот завод вообще возобновил работу только в апреле.

Расследование выявило, что тайская компания Thai Unipet, которая является дочерней фирмой китайского производителя Youngsun Chemicals, массово поставляет сурьму в США.

Согласно данным с таможенных платформ, с декабря по май она отправила в Соединенные Штаты по меньшей мере 3366 тонн продукции, что в 27 раз больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Получателем была компания из Техаса Youngsun & Essen, которая до запрета получала сурьму напрямую из Китая.

По словам CEO американской компании Gallant Metals, поставки галлия из Китая продолжаются через азиатских посредников с переклейкой этикеток на «железо», «цинк» или даже «художественные товары».

Китайские власти знают о транзитной торговле и в мае заявили о кампании против контрабанды стратегических минералов. За нарушение — штрафы, запрет на экспорт или тюремное заключение до пяти лет.

Ранее сообщалось, что Китай запретил экспорт в США ряда редкоземельных элементов и сопутствующих товаров.