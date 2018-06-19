США пригрозили Китаю дополнительными пошлинами на товары

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10% на китайских товаров на сумму $200 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского президента.

Трам заявил, что попросил торгового представителя США определить перечень китайских товаров, в отношении которых могут быть введены новые пошлины. По словам американского президента, данный шаг будет ответом на решение Китая повысить пошлины на американские товары на $50 млрд.

"После того как законодательный процесс будет завершен, эти пошлины вступят в силу, если Китай откажется изменить свои действия, а также если он будет настаивать на продвижении новых пошлин, о которых он недавно объявил", - заявил Трамп.

Если Китай снова повысит свои пошлины в ответ на последний шаг США, "мы ответим на это действие вводом дополнительных пошлин на товары еще на $200 млрд", пообещал американский президент.

Напомним, 15 июня США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.

16 июня Китай зеркально ответил на введение американских пошлин.