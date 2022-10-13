Этого достаточно для прибыльной добычи. США предлагают ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель 13 октября, 10:42 Джанет Йеллен предлагает ограничить цену на российскую нефть до $60 за баррель (Фото:Simone Fontana via Flickr)

Ограничение цены на экспорт российской нефти в диапазоне $60 за баррель, вероятно, будет достаточно, чтобы сократить энергетические доходы Москвы, обеспечивая при этом прибыльную добычу.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает Reuters.

По ее словам, Россия была готова добывать и продавать нефть в диапазоне $60 за последние пять-семь лет, ведь себестоимость производства в России «низкая».

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Йеллен объяснила, что цель ограничения цены состоит в том, чтобы «защитить мир от последствий глобального скачка цен на нефть».



Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил, что Россия пытается зафиксировать контракты по ценам, значительно ниже цены Brent, что является признаком того, что обсуждение ценового ограничения оказывает определенный эффект.

Ранее сообщалось, что страны Большой семерки будут вводить ограничения на российскую нефть в три этапа. Ограничение должно заработать с 5 декабря, как и нефтяное эмбарго Евросоюза.