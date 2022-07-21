Восстановление Северного потока гарантирует энергетическую безопасность Европы — Госдеп 21 июля, 05:27 11 июля Россия остановила газопровод Северный поток на плановое обслуживание (Фото:nord-stream.com)

США поддерживают восстановление Россией снабжения газа по Северному потоку. Там считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга.

По его словам, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу, до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.

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Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину Северного потока после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.

Ранее стало известно, что российский Газпром объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа в Европу с 14 июля. О получении ответного письма от российского монополиста заявила немецкая Uniper — крупнейший импортер российского газа в Германию.

11 июля Россия остановила газопровод Северный поток для планового обслуживания. По графику оно должно продолжаться до утра 21 июля.

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