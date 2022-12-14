Apple предупредили о неприятностях. США планируют внести китайского производителя микросхем YMTC в черный список 14 декабря, 11:49 Законодатели предупредили Apple, что их ждут жесткие проверки, если компания продолжит закупать чипы YMTC (Фото:Joshua Roberts / Reuters)

Администрация Байдена планирует внести китайского производителя чипов Yangtze Memory Technologies в торговый черный список, что запретит торговлю субъектов США с этими компаниями.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Министерство торговли США внесет YMTC и другие китайские компании в черный список уже на этой неделе. Американским компаниям запрещено продавать технологии компаниям из списка, если у них нет отдельной экспортной лицензии, которую не просто получить.



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Этот шаг был сделан через два месяца после того, как США объявили о введении жесткого экспортного контроля, чтобы усложнить получение или производство Китаем передовых полупроводников.

Ранее сообщалось, что YMTC, нарушив экспортный контроль США, поставляла китайскому гиганту Huawei чипы памяти Nand для своих последних смартфонов.

Американские законодатели в течение нескольких месяцев давили на администрацию с требованием включить компанию в список субъектов. Законодатели также предупредили Apple, что их ждут жесткие проверки, если компания продолжит закупать чипы YMTC.