Александр Бондаренко
Обмани, если сможешь. Как технологии борются с мошенничеством и ленью сотрудников
Александр Кардаков
Анонсируемое Зеленским «государство в смартфоне» — возможности и риски
Ольга Насонова
Старикам тут не место. Почему большинству клиентов украинских ресторанов — не больше 40 лет
Наталия Шмигельская
Корпоративный дзэн. Как справиться со стрессом собственнику бизнеса

Полной амнистии Huawei не будет. Белый дом пояснил решение Трампа пойти навстречу Китаю

Сегодня, 01:29
51
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS/Aly Song

О снятии американской блокады с Huawei ранее заявил Дональд Трамп

Смягчение американской блокады в отношении китайского концерна Huawei, о котором президент США Дональд Трамп заявил на саммите G20 в Японии, будет лишь частичным.

Так резонансное заявление Трампа прокомментировал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника в эфире Fox News 30 июня.

По словам Кудлоу, речь не идет о «безоговорочной амнистии» для Huawei. Министерство торговли США лишь временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку американских товаров общего назначения китайскому производителю смартфонов. При этом «наиболее чувствительное оборудование» останется под запретом для поставок Huawei, пояснил Кудлоу.

«Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США», — отметил Кудлоу. Так он отреагировал на заявления ряда сенаторов, которые призвали возобновить все санкции против китайского концерна.

Читайте также:

Трамп заявил, что провел замечательную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином

Ранее на саммите Большой двадцатки в Осаке Дональд Трамп заявил о шаге навстречу Китаю в торговой войне двух стран. По словам американского президента, США вновь разрешат китайскому телекоммуникационному концерну Huawei приобретать американскую продукцию.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

Однако на саммите Большой двадцатки США и Китай договорились возобновить переговоры об урегулировании торгового конфликта.

Теги:   Си Цзиньпин Дональд Трамп Торговая война Торговые войны Huawei Белый дом Китай США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Выбор редакции

Экономика

28 июня, 09:00

thumb img
Деньги недели: экстрадиция Фирташа, Нефьодов на таможне, зарплата и премии Коболева, купюра 1000 грн, удар РФ по грузинской экономике
Технологии

Вчера, 10:00

thumb img
Венчурное инвестирование серьезно дискриминирует женщин — Виктория Тигипко
Компании/Рынки

29 июня, 09:00

thumb img
Массовый заплыв. Численность украинцев, отдыхающих за границей, приблизилась к 4,5 миллионам в год

Стань автором

Если Вы хотите публиковать свои колонки на НВ Бизнес, пишите по адресу:

kolonka@nv.ua

ТОП-3 блога

Ольга Насонова - фото
Ольга Насонова
Старикам тут не место. Почему большинству клиентов украинских ресторанов — не больше 40 лет
5828
Александр Кардаков - фото
Александр Кардаков
Анонсируемое Зеленским «государство в смартфоне» — возможности и риски
1189
Александр Бондаренко - фото
Александр Бондаренко
Обмани, если сможешь. Как технологии борются с мошенничеством и ленью сотрудников
1052
Ольга Насонова - фото
Ольга Насонова
Старикам тут не место. Почему большинству клиентов украинских ресторанов — не больше 40 лет
5828
Владимир Позний - фото
Владимир Позний
ФРС нанес удар по доллару. А биткоин пробил отметку $11 000
2578
Дмитрий Головко - фото
Дмитрий Головко
Вернуть долги. Банки понемногу становятся коллекторами
2574
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ
7177
Тимофей Милованов - фото
Тимофей Милованов
Главное по иску Приватбанка в США
6158
Ольга Насонова - фото
Ольга Насонова
Старикам тут не место. Почему большинству клиентов украинских ресторанов — не больше 40 лет
5828