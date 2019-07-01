Полной амнистии Huawei не будет. Белый дом пояснил решение Трампа пойти навстречу Китаю Сегодня, 01:29 51 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Aly Song О снятии американской блокады с Huawei ранее заявил Дональд Трамп REUTERS/Aly Song

Смягчение американской блокады в отношении китайского концерна Huawei, о котором президент США Дональд Трамп заявил на саммите G20 в Японии, будет лишь частичным.

Так резонансное заявление Трампа прокомментировал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника в эфире Fox News 30 июня.

По словам Кудлоу, речь не идет о «безоговорочной амнистии» для Huawei. Министерство торговли США лишь временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку американских товаров общего назначения китайскому производителю смартфонов. При этом «наиболее чувствительное оборудование» останется под запретом для поставок Huawei, пояснил Кудлоу.

«Мы не считаем, что эти случаи затрагивают национальную безопасность США», — отметил Кудлоу. Так он отреагировал на заявления ряда сенаторов, которые призвали возобновить все санкции против китайского концерна.

Ранее на саммите Большой двадцатки в Осаке Дональд Трамп заявил о шаге навстречу Китаю в торговой войне двух стран. По словам американского президента, США вновь разрешат китайскому телекоммуникационному концерну Huawei приобретать американскую продукцию.

Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в воровстве технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

Однако на саммите Большой двадцатки США и Китай договорились возобновить переговоры об урегулировании торгового конфликта.

