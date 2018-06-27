США отменили пошлины на украинские удобрения

0 комментировать
США отменили введенные в 2001 году пошлины на удобрения из Украины
Фото:Flickr/Dillan Mohottige

США отменили введенные в 2001 году пошлины на удобрения из Украины

Министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер Министерство торговли США приняло решение о прекращении с 12 июня мер по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения", - говорится в сообщении.

Напомним, что антидемпинговая пошлина была введена в сентябре 2001 года в размере 156,29% в отношении концерна Стирол и других украинских предприятий.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове