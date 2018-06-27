США отменили пошлины на украинские удобрения

США отменили введенные в 2001 году пошлины на удобрения из Украины

Министерство торговли США остановило действие антидемпинговой пошлины в отношении нитрата аммония (твердой аммиачной селитры) из Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"По итогам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер Министерство торговли США приняло решение о прекращении с 12 июня мер по украинскому нитрату аммония в связи с истечением срока их применения", - говорится в сообщении.

Напомним, что антидемпинговая пошлина была введена в сентябре 2001 года в размере 156,29% в отношении концерна Стирол и других украинских предприятий.