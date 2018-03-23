США отложили введение импортных пошлин на металлы для ЕС

Президент США Дональд Трамп подписал документ, откладывающий до 1 мая введение заградительных пошлин на сталь и алюминий для Европейского Союза и ряда других стран.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Отметим, что в список стран вошли Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.

Действие тарифов приостанавливается до 1 мая. До этого времени стороны будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США. После этого Дональд Трамп может продлить отказ от пошлин в зависимости от статуса дискуссии, отмечается в сообщении Белого дома.

В документе также подчеркивается, что президент сохраняет право изменить пошлины, а его администрация продолжит внимательно отслеживать импорт стали и алюминия из стран, для которых действие пошлин временно приостановлено.

Таким образом, с 23 марта действие пошлин будет распространено лишь на половину объемов импортируемых в США стали и алюминия.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о решении ввести пошлины в размере 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от них Мексику и Канаду.

Добавим, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. В свою очередь, в Китае заявили, что введут пошлины на товары из США.