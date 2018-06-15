США одобрили страховку кредитов Нафтогаза на $250 млн

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Страховка позволит компании летом пополнить запасы газа, используя возобновляемые кредитные линии
Фото: Нафтогаз

Страховка позволит компании летом пополнить запасы газа, используя возобновляемые кредитные линии

Совет директоров финансового учреждения правительства США (OPIC) 14 июня одобрил предоставление страховки от политических рисков кредитов на $250 млн для Нафтогаза Украины под закупку компанией газа в летний период.

Об этом сообщили в OPIC, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, страховка позволит компании летом пополнить запасы газа, используя возобновляемые кредитные линии, чтобы обеспечить надежные поставки и приемлемые цены в отопительный сезон.

Ранее OPIC уточнял, что соответствующие кредиты, общая сумма которых может достигать $270 млн, Нафтогаз планирует привлечь у Goldman Sachs International и других международных финучреждений.

Предполагается, что реализация проекта позволит Нафтогазу закупить газ в объеме до 4% от годового потребления Украины.

Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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