США не исключают вероятность санкционирования европейских компаний, работающих с Ираном

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон не исключает вероятность вторичных санкций, которые США могут ввести в отношении европейских компаний, сотрудничающих с Ираном. Об этом сообщает CNN.

Болтон заявил, что подобное решение зависит от действий других правительств.

Политик выразил надежду, что некоторые европейские страны окажут поддержку США, несмотря на комментарии европейских лидеров, что они не поддерживают решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

"Я думаю, европейцы увидят, что в их интересах, в конечном счете, согласиться с этим", – отметил советник.

Болтон также призвал обратить внимание на фундаментальные недостатки самой сделки. По его мнению, соглашение "не помешало Ирану получить ядерное оружие, а напротив предоставило Ирану прикрытие для продолжения его деятельности, а также чрезвычайные экономические выгоды без каких-либо гарантий на прекращение производства ядерного оружия".

Он добавил, что Иран "никогда не принимал стратегического решения отказаться от ядерного оружия". Доказательством этого может служить баллистическая ракетная программа Ирана, которая продолжалась практически беспрепятственно, заявил Болтон.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

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Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Трамп называл соглашение несправедливой и сомневался, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили страны ЕС и Российская Федерация.

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Также Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, иначе им будет закрыт доступ на рынок США.