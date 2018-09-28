США нашли замену российским ракетным двигателям

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Основатель Amazon получил контракт на поставку Vulcan, который заменит российские двигатели РД-180
Фото: habr.com

Основатель Amazon получил контракт на поставку Vulcan, который заменит российские двигатели РД-180

Американская компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джефу Безосу, получила контракт на поставку двигателей для ракет-носителей нового поколения Vulcan.

Об этом сообщили в компании, пишет агентство Reuters.

Ожидается, что Vulcan должен заменить ракеты Atlas V, на которых установлены российские двигатели РД-180. Первый запуск ракеты запланирован на 2020 год.

"United Launch Alliance - главный поставщик услуг для запуска миссий в области национальной безопасности, и мы очень рады быть частью их команды и этой миссии", - отмечает генеральный директор Blue Origin Боб Смит.

Отметим, что сейчас США эксплуатируют ракеты-носители Atlas, для которых с 1997 года поставляются двигатели РД-180, производимые российской компанией Энергомаш.

Напомним, что в 2014 году Конгресс США на фоне конфликта с Россией и введения санкций в отношении российского ВПК принял решение отказаться от закупок двигателей Энергомаша, но уже через год отменил его, так как американской альтернативы у РД-180 на тот момент не было.

В результате российское предприятие заключило контракты на поставку еще 24 двигателей для американских ракет.

 

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