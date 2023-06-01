Чем могли — помогли. США разрешили ввозить украинскую сталь без пошлин еще на год 1 июня, 15:53 Министр торговли США Джина Раймондо (Фото:Kevin Lamarque / File Photo / Reuters)

Министр торговли США Джина Раймондо объявила, что Штаты продлят на год временную отмену тарифов на импорт украинской стали.

«За последний год Соединенные Штаты предоставили необходимый рынок для стали, которую Украина может экспортировать. При этом американцы напрямую поддерживают украинцев, экономическое благополучие которых зависит от сталелитейной промышленности», — сказано в заявлении Министерства торговли США.

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«Сегодняшнее заявление является сигналом для украинского народа о том, что наша приверженность ему остается непоколебимой перед лицом агрессии России», — добавила Раймондо.

Президент США Джо Байден 27 мая 2022 года подписал указ, который приостановил на один год действие пошлин на сталь из Украины.

Как сообщалось, тарифы на сталь в размере 25% в 2018 году ввел президент Дональд Трамп.